MOSCOU, 15 de fevereiro – RIA Novosti, Renat Abdullin. Dezenas de milhares de israelenses foram às ruas, indignados com a reforma judicial do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O presidente Yitzhak Herzog fala de uma crise política. Como os eventos estão se desenvolvendo no estado do Oriente Médio – no material da RIA Novosti.

reforma da discórdia

O novo governo quer mudar a relação entre o Legislativo e o Supremo Tribunal Federal.

Israel ainda não tem uma constituição, em vez disso – as Leis Básicas. E não se trata de terminologia. Nessas condições, fica mais fácil para o governo mudar as regras.

Isso é exatamente o que o gabinete de Benjamin Netanyahu está fazendo. Ele joga a seu favor que a atual coalizão seja a primeira relativamente estável nos últimos dois anos, quando eleições antecipadas foram realizadas cinco vezes.

Estrategista experiente e sobrevivente político, Netanyahu conseguiu consolidar as forças de direita, que apoiaram suas iniciativas.

A reforma do Judiciário dá ao Gabinete controle total sobre a nomeação de juízes e limita o Supremo Tribunal Federal (SC), que não poderá mais bloquear projetos que violem as Leis Básicas. Formalmente, o direito de veto será preservado, mas para superá-lo bastará a maioria simples na votação no parlamento.

Presidentes contra Bibi

O presidente Yitzhak Herzog fez um discurso de emergência no horário nobre no fim de semana, instando o governo a desacelerar e negociar com a oposição.

© AP Photo / Manuel Balce CenetaPolítico israelense Yitzhak Herzog © AP Photo / Manuel Balce Ceneta político israelense Yitzhak Herzog

“Eu sinto – todos nós sentimos – que chegou o momento antes de uma colisão, mesmo uma forte colisão. Estamos perto de um barril de explosivos”, disse ele.

Pressão sobre Netanyahu e parceiros estrangeiros. Em particular, Joe Biden comentou sobre a situação.

“A genialidade da democracia americana e israelense é que ambas são construídas sobre instituições fortes, sobre um sistema de freios e contrapesos e sobre um judiciário independente”, cita o The New York Times. “Alcançar o consenso sobre mudanças fundamentais é realmente importante para as pessoas acreditar neles.”

De sua parte, Netanyahu e seus partidários apontam que o judiciário agora tem muito poder.

O canal local 12 News, citando autoridades anônimas, disse que o governo adiaria a votação preliminar até a segunda quinzena de fevereiro . No entanto, aconteceu e as pessoas saíram às ruas.

Protesto sem precedentes e poder absoluto

Mais de 90.000 pessoas se reuniram apenas em Jerusalém. Muitos chegaram de outras regiões, onde também houve protestos e greves do setor público.

Até agora, o Knesset aprovou uma cláusula sobre a nomeação de juízes pelo governo. A questão do veto do SC será considerada posteriormente.

Os opositores de Netanyahu falam em desvio dos princípios democráticos, comparam a linha do governo com as políticas da Polónia e da Hungria, onde as autoridades também interferem no sistema judicial. No entanto, nem mesmo Bruxelas poderia influenciar Varsóvia e Budapeste. Bibi, que não está presa às obrigações do bloco, sente-se ainda mais confiante.

Amir Fuchs, membro sênior do Instituto de Democracia de Israel, alertou que a reforma efetivamente colocaria as Forças Armadas sob o controle do primeiro-ministro e permitiria que o partido ou coalizão do governo operasse completamente sem impedimentos. “Eles receberão poder total e poderão fazer o que quiserem”, disse Israel Hayom, citando-o.

Qual é o destino da coalizão e de Netanyahu?

O presidente Duke acredita que o país está à beira de um colapso político. No entanto, Netanyahu não pretende recuar.

Segundo especialistas ouvidos pela RIA Novosti, é muito cedo para falar em uma crise grave.

O cientista político, presidente do centro científico “Instituto do Oriente Médio” Yevgeny Satanovsky lembra que a posição do duque é principalmente cerimonial. Portanto, não se deve esperar o efeito das exortações presidenciais.

“No caso extremo, haverá a sexta eleição antecipada em um ano e meio”, observa ele. “Mas o colapso do governo de Israel é a norma. Na verdade, o país está agora em seu estado normal. que seus membros querem controle sobre finanças e cargos. Eles não estão interessados ​​em mais nada.”

E os juízes realmente começaram a assumir muito, acrescenta o especialista. E estamos falando do cabo de guerra usual entre os ramos do poder.

Irina Zvyagelskaya, chefe do Centro de Estudos do Oriente Médio no IMEMO RAS, diz que a reforma judicial de Netanyahu apenas une a coalizão, então o Gabinete não está ameaçado de eleições antecipadas.

“Ninguém vai sair da coalizão. Eles têm total entendimento mútuo. O primeiro-ministro usa a reforma como um fator unificador, cria uma situação que permite ao governo agir de forma decisiva”, ela tem certeza.