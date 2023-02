Pentágono admite erro de ‘encontro de OVNI’ – CMIO

Um míssil disparado para derrubar um objeto não identificado sobre o Lago Huron errou o alvo, disseram os militares

O Pentágono reconheceu que falhou em sua primeira tentativa de abater um objeto misterioso visto nos céus de Michigan no fim de semana passado, dizendo que um míssil AIM-9X Sidewinder disparado por um caça F-16 errou o alvo e pousou “inofensivamente” em um corpo de água. O estranho objeto foi uma das três entidades misteriosas vistas no espaço aéreo norte-americano nos últimos dias, embora as autoridades ainda não tenham conseguido identificar nenhuma delas.

Falando a repórteres para uma coletiva de imprensa na terça-feira, o presidente do Estado-Maior Conjunto, Mark Milley, foi solicitado a comentar sobre o objeto abatido sobre o Lago Huron dias antes, após relatos de que os militares não conseguiram atingir seu alvo na primeira tentativa.

“Primeiro tiro errado. Segundo tiro acertado,” ele disse, acrescentando “o míssil caiu inofensivamente na água do Lago Huron” e não detonou com o impacto.













Enquanto Milley disse que os militares estão “muito, muito cuidado para garantir que essas fotos sejam de fato seguras” durante essas missões, ele não forneceu nenhuma explicação sobre por que o míssil Sidewinder pode ter perdido o objeto. A arma usa um sistema de localização por infravermelho para mirar em alvos aéreos; ainda não está claro se o míssil sofreu uma falha técnica no domingo.

O objeto sobre Michigan não foi a única entidade misteriosa vista nos céus da América do Norte na última semana, com duas outras aparecendo no Alasca e no norte do Canadá nos últimos dias. Aqueles também foram derrubados por caças americanos.

No início deste mês, uma embarcação identificada como um balão chinês de alta altitude também foi abatida sobre o oceano Atlântico depois de cruzar grande parte dos EUA continentais, provocando alegações de espionagem de autoridades americanas, que alegaram que a embarcação estava equipada com tecnologia usada para espionagem.

Apesar das especulações de que os outros três objetos também podem estar ligados à espionagem estrangeira, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, sugeriu que eles não eram de origem chinesa e não representavam ameaça à segurança nacional dos EUA.













“Não vemos nada que aponte agora para fazer parte de [China’s] programa balão espião,” Kirby disse aos repórteres, acrescentando que os objetos poderiam ser “vinculado a algum propósito comercial ou benigno”.

Embora as autoridades tenham afirmado repetidamente que o balão chinês que entrou no espaço aéreo dos EUA foi enviado para espionar locais militares e outros locais sensíveis, Pequim negou a alegação, dizendo que o dirigível saiu do curso por acidente.

De acordo com várias autoridades americanas contatadas pelo Washington Post, os analistas estão agora considerando a possibilidade de o incidente ter sido um erro, observando que a nave “encontrou ventos fortes” que parecem tê-lo empurrado para os Estados Unidos, fora de seu caminho original.