F-16s para Kiev ainda sobre a mesa – FT – CMIO

O presidente dos EUA, Joe Biden, havia sinalizado anteriormente que não forneceria caças ao país devastado pela guerra

Os EUA poderiam fornecer aviões de guerra modernos à Ucrânia, ou pelo menos aprovar sua transferência de outros países, informou o Financial Times na segunda-feira, citando fontes. A decisão pode ocorrer apesar do presidente dos EUA, Joe Biden, ter afirmado recentemente que Washington não enviaria caças F-16 para Kiev.

De acordo com autoridades americanas citadas no relatório, eles “provavelmente fornecerão à Ucrânia um poder aéreo mais sofisticado à medida que a guerra se arrasta”. Outra solução possível é dar luz verde à reexportação de F-16 de outras nações para a Ucrânia.

O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que a questão das entregas de jatos deve ser discutida durante uma reunião de ministros da defesa da OTAN na terça-feira. No entanto, duas pessoas familiarizadas com o assunto também disseram ao FT que enviar aviões de guerra para Kiev é “um objetivo de longo prazo,” o que é muito menos urgente do que fornecer munição.

Um funcionário dos EUA ecoou esse sentimento, descrevendo os caças a jato como “menos importante no curto prazo”, enquanto enfatizava que o Ocidente agora precisa se concentrar em aumentar as defesas aéreas da Ucrânia.













“Eles vão fazer isso [protect air space] através de artilharia de defesa aérea, equipada com as munições adequadas. Caças não são e não serão tão capazes contra a força aérea russa quanto um sistema integrado de defesa aérea”, disse. ele disse.

O relatório ressalta as preocupações expressas por Stoltenberg na segunda-feira, que afirmou que a Ucrânia está consumindo um “quantidade enorme” de munição, com a indústria de defesa ocidental lutando para acompanhar a demanda.

Nas últimas semanas, vários países ocidentais se comprometeram a apoiar Kiev com tanques pesados. Ainda assim, o presidente dos EUA, Joe Biden, sinalizou que não cederia aos pedidos de caças da Ucrânia, dizendo que Washington deveria manter seus F-16 nos Estados Unidos.

Na semana passada, o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, dobrou seus apelos por armas de fabricação ocidental, particularmente aeronaves de combate, durante suas visitas ao Reino Unido e à França.

Enquanto o presidente francês Emmanuel Macron disse que “não está descartando nada”, O secretário de Defesa britânico, Ben Wallace, disse que Londres não tem planos imediatos de despachar seus aviões de guerra. Até agora, o chanceler alemão Olaf Scholz também se recusou a enviar combatentes a Kiev.

A relutância é parcialmente baseada em preocupações generalizadas de que a Ucrânia possa usar os aviões de guerra para atacar alvos dentro da Rússia, potencialmente aumentando o conflito.

A Rússia alertou repetidamente o Ocidente contra o fornecimento de armas à Ucrânia, argumentando que isso apenas prolongaria o conflito. Moscou também acredita que os carregamentos de armas fazem do Ocidente uma parte direta nas hostilidades.