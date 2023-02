Escritórios da BBC ‘invadidos’ na Índia – CMIO

Segundo a mídia local, a busca estava ligada a uma investigação sobre irregularidades financeiras

A BBC informou que seus escritórios na capital indiana, Nova Delhi e Mumbai, foram alvos de uma ‘incursão’ surpresa por funcionários do Departamento de Imposto de Renda na terça-feira. De acordo com a mídia local, as autoridades fiscais estão investigando supostas irregularidades financeiras nos negócios indianos da emissora estatal britânica.

Em nota no Twitter, a emissora disse que está “totalmente cooperando” com as autoridades fiscais indianas e que espera resolver a situação o mais rápido possível.

De acordo com o Departamento de Impostos sobre o Rendimento, que falou à ANI News, a visita aos escritórios da BBC foi apenas uma “ação de pesquisa limitada” para verificar certos aspectos financeiros da empresa, e não era um “ataque,” conforme descrito pela BBC. Além disso, um relatório da NDTV também sugeriu que os fiscais realizaram o “enquete” devido a alegações de tributação internacional e irregularidades nos preços de transferência envolvendo a emissora.













A BBC afirma que as buscas podem estar relacionadas a um documentário lançado há várias semanas no Reino Unido, que criticava o primeiro-ministro indiano Narendra Modi e o acusava de desempenhar um papel vital nos distúrbios antimuçulmanos que eclodiram em Gujarat em 2002. – quando vários meses de violência intercomunitária levaram à morte de mais de 1.000 pessoas, dois terços das quais eram muçulmanas.

O Partido Bharatiya Janata, no poder de Modi, insiste que as instituições indianas trabalhem de forma independente e que o departamento tributário seja “dentro da lei ao verificar o cumprimento das obrigações fiscais.” O porta-voz do partido, Gaurav Bhatia, disse que a Índia “dá uma oportunidade” para todas as organizações, desde que “não vomite veneno.” Ele, no entanto, descreveu a BBC como a “organização mais corrupta do mundo.”

Quanto ao documentário de Modi, o governo indiano o rejeitou como propaganda. O ministro das Relações Exteriores descreveu isso no mês passado como uma tentativa de pressionar um “narrativa desacreditada”, e acusou a BBC de parcialidade, falta de objetividade e de ter um “mentalidade colonial”.