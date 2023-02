OMS convoca reunião urgente sobre vírus assassino – CMIO

Nove mortes e 16 casos suspeitos foram relatados até agora em um novo surto de vírus de Marburg na África

A Organização Mundial da Saúde (OMS) se reuniu para discutir um novo surto de um vírus altamente infeccioso na África Central, analisando várias vacinas candidatas que poderiam potencialmente interromper o patógeno que causa febre hemorrágica com uma taxa de mortalidade de até 88%.

Os funcionários da OMS realizaram uma “urgente” reunião na terça-feira para revisar o vírus Marburg que agora se espalha na Guiné Equatorial, onde pelo menos nove pessoas perderam a vida devido à doença, além de mais de uma dúzia de casos suspeitos. A agência anunciou que especialistas médicos e equipamentos de proteção seriam enviados ao país e disse que amostras seriam levadas a um laboratório no Senegal para ajudar a rastrear a origem do novo surto.

“Marburg é altamente infeccioso. Graças à ação rápida e decisiva das autoridades da Guiné Equatorial na confirmação da doença, a resposta de emergência pode entrar a todo vapor rapidamente para que possamos salvar vidas e deter o vírus o mais rápido possível”, afirmou. disse o Dr. Matshidiso Moeti, diretor regional da OMS para a África.













Pertencente à mesma família de vírus do Ebola, o Marburg é considerado altamente perigoso e é conhecido por causar uma forma de febre hemorrágica viral, que leva ao sangramento do nariz, boca ou outras partes do corpo. Outros sintomas incluem letargia extrema, desidratação, náusea, vômito, dor de garganta e dor abdominal.

Embora atualmente não haja vacina ou terapia antiviral aceita para tratar Marburg, a OMS observou que uma “gama de tratamentos potenciais” estão sendo avaliados, incluindo “derivados de sangue, terapias imunológicas e terapias medicamentosas”, bem como várias vacinas candidatas em testes de fase 1.

“Estamos trabalhando em um plano de resposta de 30 dias em que devemos ser capazes de quantificar quais são as medidas exatas e quais são as necessidades exatas,” disse George Ameh, representante da OMS na Guiné Equatorial.













Embora Marburg seja conhecido por ter uma taxa de mortalidade de cerca de 50%, os surtos anteriores cobraram um preço ainda maior. Em 2004, o vírus atingiu Angola e infectou 252 pessoas; 90% deles morreram. Gana também relatou um pequeno surto no ano passado, embora apenas duas mortes tenham sido contabilizadas na época.

O vírus recebeu o nome de uma cidade na Alemanha, onde foi registrado pela primeira vez em 1967. Na época, um carregamento compartilhado de macacos infectados da África causou surtos quase simultâneos em laboratórios em Marburg e Frankfurt, bem como em Belgrado, na Iugoslávia, resultando em um total de sete mortes.