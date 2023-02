O especialista falou sobre possíveis terremotos em Istambul

Istambul está localizada em uma zona sismicamente perigosa onde terremotos ocorreram e continuarão a ocorrer, mas não com força destrutiva como os que ocorreram no início de fevereiro no sudeste da Turquia, Yury Vinogradov, diretor do Serviço Geofísico Unificado da Academia Russa de Ciências , Doutor em Ciências Técnicas, disse à RIA Novosti.