Terremoto de magnitude 5,8 é registrado na costa leste de Kamchatka, na Rússia

Na semana passada, em 6 de fevereiro , dois sismos deatingiram várias províncias do sudeste da Turquia e do noroeste da Síria. No total, já foram confirmadas mais de 41 mil vítimas fatais no desastre. Apenas no território, são mais de 35 mil mortos. Na Síria, o registro até o momento é de 5.800 vítimas.