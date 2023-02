Washington recorre à ficção científica para aumentar os gastos militares – CMIO

Na esteira do susto do ‘balão espião’ chinês, os EUA agora estão sendo invadidos por aeronaves não identificadas – bem a tempo para o novo projeto de lei orçamentária

Depois que o chamado “balão espião chinês” passou pelos EUA na semana passada e foi abatido, os EUA afirmaram que vários “OVNIs” apareceram em seu espaço aéreo, bem como acima do Canadá.

Sem colocar a culpa desses chamados OVNIs em um determinado país, os EUA continuaram a abatê-los, despertando mistério e suspeita sobre sua origem. Seja qual for sua origem e propósito, o resultado final (pretendido) para Washington será o aumento do medo em massa, um aumento nos gastos militares, tensões ainda maiores com a China e a Rússia e a complacência fabricada dos aliados de Washington. O resto de 2023 será um ano turbulento.

Conforme argumentado em um artigo anterior, Biden não é como Trump, ele é muito pior. A presidência de Trump foi mercantilista devido à sua mentalidade empresarial e baseada em transações, e suas decisões não eram militaristas na raiz. Trump não gostava da China por razões econômicas e comerciais, ao mesmo tempo em que assumiu posições pragmáticas nas negociações com a Rússia e a Coreia do Norte. Essa postura pragmática rendeu-lhe o desprezo do establishment dos EUA, que procurou miná-lo sempre que possível, bloqueando sua retirada da Síria ou minimizando sua retórica sobre a OTAN.













Biden, por outro lado, é um presidente neoconservador altamente militarista que desencadeou uma luta geopolítica titânica. Ele aumentou dramaticamente as tensões com a China e a Rússia, em uma tentativa de promover a presença militar dos EUA e o sistema de aliança sempre que possível, sem pensar nos custos de tais decisões políticas. Sua liderança é o oposto da retórica focada em si mesma de Trump. Embora Trump tenha desfrutado de notoriedade hipotética e retórica nas mídias sociais, como ameaçar Kim Jong-Un com “fogo e fúria”, Biden não pensa duas vezes em realmente criar crises militares e usá-las para reafirmar à força o poder sobre os aliados americanos em um conflito zero. forma de soma.

Aqui vemos um contraste entre as metodologias de ambos os presidentes em relação a esses chamados “balões espiões” ou OVNIs. A administração Trump supostamente teve que lidar com eles também, mas optou por não divulgá-los. A administração Biden decidiu fazê-lo porque identificou uma oportunidade de ouro para escalar dramaticamente as tensões militares globais e, por sua vez, fornecer justificativa adicional para o aumento dos gastos com defesa. Os democratas ainda terão que impor a política por meio de uma Câmara dos Representantes controlada pelos republicanos, mas aumentar a ameaça da China será exatamente o que eles precisam para persuadir os falcões anti-Pequim entre os números do Partido Republicano.

Isso já foi feito antes. Pense no boom dos OVNIs como um tropo de ficção científica, ou na mania dos avistamentos de OVNIs nos Estados Unidos que surgiram na década de 1950. Os crentes dirão a você que o governo dos EUA há muito sabe sobre naves extraterrestres visitando a Terra e tem encoberto isso. Isso causou teorias e especulações de longa data sobre eventos como o incidente de Roswell em 1947 (que, por acaso, foi explicado como um balão de alta altitude) ou a verdadeira natureza de lugares como a “Área 51” em Nevada. No entanto, a decepcionante realidade é que todo esse subgênero de ficção deve muito de sua popularidade à Guerra Fria, sua política e certamente às façanhas militares da época.













Afinal, as décadas de 1950 e 60 foram décadas marcantes quando se trata de exploração espacial e novas tecnologias aéreas e de foguetes. Os Estados Unidos travaram uma competição tensa com a União Soviética e testaram muitos tipos de veículos aeroespaciais. Foram as aparições públicas desses estranhos e novos fenômenos, combinados com o sigilo militar que cercava esses programas, que acabaram alimentando a imaginação do público da época com uma atmosfera de mistério e paranóia.

Agora, a história está se repetindo. O governo dos EUA quer principalmente que você tema a Rússia e a China. Ele quer que você pense que eles têm capacidades de vigilância secretas e enigmáticas que estão infringindo os americanos, e que os dólares dos contribuintes estão sendo bem gastos em um orçamento de defesa dramaticamente aumentado. Os EUA estão fabricando ativamente consentimento para tensões militares. Não só está tentando usar a Ucrânia para destruir a Rússia em sua própria porta, mas está de olho em uma dramática escalada de tensões na região da Ásia-Pacífico, fazendo todos os esforços para recrutar aliados para uma luta militar em seus próprios termos, aumentando o número de de bases militares, e essencialmente procurando “NATOizar” o mundo inteiro.