O governo dos EUA está tentando encontrar uma maneira legal de enviar à Ucrânia as armas supostamente enviadas aos Houthis pelo Irã e confiscadas na costa do Iêmen, informou o Wall Street Journal na terça-feira.

Citando autoridades americanas e europeias anônimas, o WSJ disse que a Casa Branca está analisando “espaço de manobra” nos regulamentos da ONU, para que os rifles, foguetes e munições apreendidos em alto mar possam ser redirecionados para Kiev.

A quantidade de armas apreendidas é pequena em comparação com o que os EUA e seus aliados enviaram para a Ucrânia no ano passado, as autoridades não identificadas dizem que seria uma punição simbólica pelo Irã fornecer drones à Rússia – algo que tanto Teerã quanto Moscou negaram.

“É uma mensagem para pegar as armas destinadas a armar os representantes do Irã e invertê-las para alcançar nossas prioridades na Ucrânia, onde o Irã está fornecendo armas para a Rússia”, disse. um oficial americano não identificado disse ao WSJ.













De acordo com o Journal, o esconderijo totaliza 5.000 fuzis, 1,6 milhão de cartuchos de munição para eles, uma vintena de foguetes antitanque e cerca de 7.000 fusíveis de proximidade. O saque veio de três barcos de pesca embarcados por marinheiros americanos e franceses nos últimos meses no Golfo de Omã.

“Que mudança isso pode fazer na guerra?” o vice-ministro da Informação Houthi, Nasr al-Din Amir, disse ao Journal quando questionado sobre a ideia de enviar as armas para a Ucrânia. “Eles têm enviado armas muito mais pesadas.”

Washington, Berlim e Londres anunciaram no mês passado que entregariam tanques pesados ​​a Kiev. Até esta semana, de acordo com o Pentágono, só os EUA forneceram à Ucrânia mais de 100 milhões de balas.













Na reunião de segunda-feira dos ministros da defesa da OTAN em Bruxelas, o secretário-geral Jens Stoltenberg admitiu que “a taxa atual de gastos com munição da Ucrânia é muitas vezes maior do que nossa taxa atual de produção”, que ele disse estar pressionando a indústria militar do Ocidente e “esgotando os estoques aliados.”

A Rússia alertou os EUA e seus aliados de que continuar a enviar armas para a Ucrânia pode envolvê-los diretamente no conflito e apenas atrasa o inevitável.