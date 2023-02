Biden “decidiu deixar os alemães congelarem” para apoiar Kiev, disse Hersh

Da análise das faixas no arquivo Flightradar24, conduzida pela RIA Novosti, conclui-se que as aeronaves das marinhas dos EUA e da Alemanha em junho de 2022, durante os exercícios Baltops-22, circulavam regularmente sobre os locais de futuras explosões no Nord Stream oleodutos. De acordo com o Flightradar24, de 8 a 16 de junho , aeronaves alemãs e americanas P-3 Orion e P-8 Poseidon realizaram voos regulares sobre os locais de futuras explosões. Ao mesmo tempo, as aeronaves militares desceram para baixas altitudes e os transponders foram desligados em quase todos os voos, de modo que algumas de suas trajetórias permaneceram sem registro nas trilhas do portal.