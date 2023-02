Caminhão com produtos químicos perigosos bate nos EUA – CMIO

Residentes de Tucson, Arizona, instados a ficar dentro de casa depois que um caminhão de 18 rodas com produtos químicos capotou na I-10

Depois que um caminhão-reboque transportando produtos químicos capotou na Interestadual 10 ao sul de Tucson na terça-feira, as autoridades do Arizona trabalharam para evacuar os residentes em um raio de um quilômetro e instaram outras pessoas a fechar as janelas e desligar os aparelhos de ar-condicionado.

“Liberação HAZMAT na I-10. Indivíduos dentro de um raio de 1 milha devem se abrigar no local”, disse um alerta de emergência que saiu por volta das 16h30, horário local.

O derramamento ameaçou a comunidade Rita Ranch, a sudeste de Tucson. Os residentes locais foram instruídos a procurar abrigo “imediatamente” e desligar qualquer dispositivo que usasse ar externo.

“A Unidade de Resposta a Materiais Perigosos do Departamento, juntamente com agências parceiras, estão trabalhando juntas para mitigar o incidente,” disse o Departamento de Segurança Pública do Arizona (DPS) em um comunicado. “Com muita cautela, os socorristas estão trabalhando para evacuar um perímetro ao redor da área do incidente.”

ARIZONA – Um caminhão que transportava materiais perigosos capotou na I-10 em Tucson. Moradores próximos pediram abrigo no local até novo aviso. pic.twitter.com/micKYKh2RD — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) 14 de fevereiro de 2023

O Departamento de Transporte do estado disse que o trecho da Interestadual 10 entre Kolb Road e Houghton Road foi fechado em ambas as direções, com “sem horário” rasgou.

O incidente na rodovia de Tucson ocorre em meio ao intenso escrutínio da infraestrutura de transporte de produtos químicos dos EUA. No início deste mês, um trem que transportava produtos químicos perigosos descarrilou no leste de Ohio, forçando a evacuação de vários milhares de pessoas da cidade de East Palestine.

Embora as autoridades locais tenham dito que todas as leituras ambientais estavam normais no domingo, os moradores que retornaram compartilharam fotos de cachorros, raposas, galinhas, peixes e sapos que morreram ou ficaram feridos na área afetada pela nuvem venenosa.