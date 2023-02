Sanções dos EUA ao Irã são ilegais – especialistas da ONU – CMIO

Embargo nega assistência médica vital a iranianos com uma doença hereditária, disseram autoridades de direitos humanos

As sanções de Washington contra Teerã e sua aplicação em terceiros países colidem com o direito internacional, observou o Conselho de Direitos Humanos da ONU na terça-feira, citando as conclusões de dois relatores especiais sobre iranianos que sofrem de talassemia.

“A legalidade das sanções unilaterais dos EUA contra o Irã é duvidosa sob o direito internacional, assim como a legalidade de sua aplicação extraterritorial”, disse. Alena Douhan e Obiora Okafor disseram em um comunicado. “Ainda assim, as empresas fora dos EUA se sentem obrigadas a cumprir para evitar repercussões legais ou comerciais.”

Douhan é o Relator Especial sobre o impacto negativo das medidas coercitivas unilaterais sobre o gozo dos direitos humanos, enquanto Okafor é um especialista independente em direitos humanos e solidariedade internacional. Eles analisaram a maneira como o embargo dos EUA – imposto unilateralmente em 2018, depois que Washington renegou o acordo nuclear de 2015 – afetou os iranianos que sofrem de talassemia, um distúrbio hereditário do sangue.













O Irã tem um “número particularmente alto” de pacientes com talassemia, que necessitam de medicação especializada durante transfusões de sangue. São fabricados pela empresa suíça Novartis, com componentes provenientes da empresa francesa Roquette Freres, mas foram “negado ao Irã” devido a “medo nos setores médicos, de entrega e de seguros”, disseram os especialistas.

“As isenções humanitárias para produtos médicos nos regulamentos de sanções dos EUA são complexas e pouco claras”, disseram Douhan e Okafor, enquanto Washington impõe altas multas às empresas que vendem medicamentos para o Irã, o que leva à sua “excesso de conformidade”.

Mesmo quando uma entrega é autorizada, “produtores, expedidores, seguradoras ou bancos” relutam em fazer negócios com o Irã, temendo “aplicação agressiva de sanções e penalidades dos EUA”, eles notaram. Isso levou a “medo, dor e morte prematura” entre os pacientes com talassemia.













Okafor e Douhan pediram ao governo dos EUA que remova quaisquer obstáculos às transações financeiras para fins médicos, implemente efetivamente isenções humanitárias e não imponha sanções secundárias às exportações médicas para o Irã, enquanto insta outros membros da ONU a cumprir suas obrigações de direitos humanos.

Os EUA, Reino Unido, França, Rússia, China e Alemanha fecharam um acordo com o Irã – conhecido como Plano de Ação Conjunto Abrangente (JCPOA) – em 2015, que fez Teerã reduzir sua pesquisa de energia nuclear em troca de alívio das sanções da ONU. Os EUA deixaram unilateralmente o JCPOA em 2018, impondo suas próprias sanções e insistindo em punir qualquer um, em qualquer lugar que não as cumprisse.