Especialistas: política de abate de OVNIs de Biden visa distrair o público de crises reais

A nova política do governo do presidente dos EUA, Joe Biden, de abater regularmente misteriosos objetos voadores não identificados é provavelmentecomo o artigo do jornalista Seymour Hersh sobre os EUA supostamente atacando os gasodutos Nord Stream, disseram analistas à Sputnik.

Os EUA derrubaram pelo menos três objetos não identificados no espaço aéreo americano ou canadense no último fim de semana. O Pentágono disse que a nova abordagem se deve a uma maior conscientização sobre o tema, depois que os EUA detectaram o que alegaram ser um balão de vigilância chinês sobre Montana no início deste mês, que foi abatido sobre o Atlântico em 4 de fevereiro.

Pequim disse que o balão era um dirigível envolvido em pesquisas científicas que explodiu e, por sua vez, acusou os EUA de enviar balões para espionar a China.

Os EUA disseram que os objetos não estavam relacionados a fenômenos alienígenas, embora, em princípio, não descartassem a possibilidade.

O vice-presidente da Rising Tide Foundation, Matthew Ehret, duvida que a nova política tenha sido desencadeada por qualquer ameaça real.