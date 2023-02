Nos Estados Unidos, o russo Klyushin foi considerado culpado de cibercrime

Ao mesmo tempo, em setembro do ano passado, os advogados do russo encontraram erros no depoimento do agente do FBI BJ Kang. De acordo com as informações reveladas, ele obteve injustificadamente um mandado de busca para Klyushin, baseando-se apenas em uma possível semelhança com as transações de outro réu no caso. A defesa pediu para excluir as cláusulas de insider trading da acusação, mas o tribunal acabou deferindo apenas parte das petições.