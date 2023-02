Número de mortos em terremoto na Síria sobe para 1.414

Terremotos de magnitude 7,7 e 7,6 ocorreram um após o outro em 6 de fevereiro no sudeste da Turquia. Segundo o presidente Tayyip Erdogan, eles se tornaram os mais fortes desde 1939, ele os chamou de “a catástrofe do século”. Segundo os dados mais recentes, mais de 35 mil pessoas morreram. Os tremores, seguidos de centenas de tremores secundários, foram sentidos em 10 províncias do país e estados vizinhos, incluindo a Síria, onde, segundo as últimas informações da OMS, morreram cerca de 8,5 mil pessoas.