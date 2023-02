Trump quer pelotões de fuzilamento e execuções televisionadas – Rolling Stone – CMIO

Enquanto a equipe do ex-presidente chamou o relatório de “notícias falsas”, Trump é um firme defensor da pena de morte

O ex-presidente Donald Trump discutiu a possibilidade de transmitir a execução de grupos de criminosos violentos para deter possíveis criminosos, informou a Rolling Stone na terça-feira. Embora a campanha de Trump tenha chamado o relatório de “ridículo,” Trump já havia exigido julgamentos rápidos e pena capital para traficantes de drogas e pedófilos.

Antes de anunciar sua campanha presidencial de 2024 em novembro, Trump perguntou a alguns de seus associados sobre a possibilidade de executar criminosos por pelotão de fuzilamento, enforcamento e guilhotina, afirmou a revista de esquerda, citando “pessoas familiarizadas com a situação.”

Trump também discutiu se criminosos poderiam ser executados em grupos e “cogitei sobre a possibilidade” de criar uma campanha publicitária financiada pelo governo que mostraria imagens dessas execuções, continuou o artigo.

“O [former] presidente acredita que isso ajudaria a colocar o temor de Deus em criminosos violentos”, disse uma das fontes. Um ex-funcionário da Casa Branca disse à revista que Trump era grande na ideia de executar um grande número de traficantes e barões da droga, e argumentaria que “’Essas pessoas não se importam com nada’, e que dirigem seu império das drogas e seus negócios da prisão de qualquer maneira, e então voltam para a rua… e continuam cometendo crimes. Portanto, eles precisam ser erradicados, não presos”.













Um porta-voz de Trump escreveu o artigo como “mais notícias ridículas e falsas de idiotas que não têm ideia do que estão falando.” O porta-voz acrescentou que “Ou essas pessoas estão inventando mentiras do nada, ou a Rolling Stone está se deixando enganar por esses idiotas.”

No entanto, Trump tem sido um defensor da pena capital por mais de uma década, declarando em 2012 que “pervertidos” que raptam crianças devem enfrentar um “julgamento rápido, [and the] pena de morte.” Ele chamado por destino semelhante para pessoas que assassinaram policiais em 2020 e elogiou a China por executar traficantes de drogas, afirmando que o país “muito pouco, se houver” problemas com drogas como resultado.

Treze presidiários federais foram condenados à morte durante a administração de Trump, enquanto apenas três execuções ocorreram entre 1963 e 2020. As execuções estaduais são mais comuns, com entre oito e 39 sentenças de morte executadas em instalações estaduais todos os anos desde 2013. Todos os Trump- as execuções da era eram realizadas por injeção letal, embora vários estados permitam o uso da cadeira elétrica ou pelotões de fuzilamento.