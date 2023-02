A polícia de Berna não encontrou objetos perigosos no carro na praça principal

A polícia da Berna suíça não encontrou objetos perigosos no carro, por isso isolou a praça central da cidade e as ruas adjacentes a ela, foram retiradas as medidas de segurança reforçadas.

Na terça-feira, a polícia isolou a praça central de Berna, onde estão localizadas as instituições estatais, incluindo o prédio do parlamento, por causa de um homem e um carro suspeitos. Vários prédios próximos à praça foram evacuados.

A polícia enfatizou que, em conexão com a ameaça potencial, medidas de segurança em larga escala foram introduzidas, funcionários do parlamento suíço e do governo tiveram que ser evacuados do Palácio Federal. Explosivos, drones e um robô sapador estiveram envolvidos na operação policial.