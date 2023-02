Ministério das Finanças russo: razões para incluir a Rússia em lista negra da UE não são claras

“A decisão de adicionar a Rússia à lista de jurisdições não cooperantes, a chamada ‘lista negra’ da UE, foi tomada sem nos consultar. Não sabemos os motivos dessa decisão”, diz o comunicado do ministério.

“Cada estado da UE pode optar por aplicar pelo menos uma medida entre a lista desses dois tipos, enquanto a aplicação de todas as medidas da lista especificada ao mesmo tempo não é obrigatória”, afirmou o ministério.

“De nossa parte, observamos que o processo de melhoria da legislação tributária russa continuará. Como antes, introduziremos inovações tributárias relacionadas à melhoria da administração tributária e à proteção da base tributária contra erosão, obtidas com base em uma análise da experiência global e como resultado de nossos próprios desenvolvimentos. Em última análise, a qualidade do sistema tributário é avaliada pelos contribuintes e administrações tributárias dos países que continuam trabalhando conosco, e contaremos com o feedback deles em trabalhos futuros”, acrescentou o comunicado.