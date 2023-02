Ministro das Relações Exteriores da Armênia visitará a Turquia

O ministro das Relações Exteriores da Armênia, Ararat Mirzoyan, fará uma visita à Turquia na quarta-feira para expressar condolências em relação aos terremotos devastadores no sudeste do país, disse o Ministério das Relações Exteriores da Turquia à RIA Novosti.

Esta é a segunda visita de Mirzoyan à Turquia, antes ele participou do Fórum Diplomático em Antalya e manteve conversas fechadas com seu homólogo turco.

Não há relações diplomáticas entre a Turquia e a Armênia, a fronteira entre os dois países está fechada desde 1993 por iniciativa de Ancara. As difíceis relações entre os países são causadas por uma série de circunstâncias relacionadas, em particular, ao apoio de Ancara à posição do Azerbaijão no problema de Karabakh e à forte reação da Turquia ao processo de reconhecimento internacional do genocídio armênio de 1915 no Império Otomano.