Uma nova pesquisa publicada na terça-feira mostrou que 57% dos sérvios são a favor de aceitar uma proposta apresentada por Paris e Berlim. O único problema é que os entrevistados disseram que a proposta não pode envolver o reconhecimento da província separatista de Kosovo como independente ou dar-lhe um assento na ONU – o que acontece.

Embora a linha enganosa tenha chegado às manchetes da imprensa pró-Ocidente em Belgrado, o resto da pesquisa não mostrou nenhuma mudança na posição da Sérvia na província separatista. Questionados se apoiariam a proposta se ela incluísse o reconhecimento de fato e o assento na ONU – como acontece – 80% disseram que não e apenas 9% eram a favor.

Quando questionados se sabiam o que estava na proposta, apenas 21% disseram que sim, enquanto 61% dos entrevistados disseram que não. O pesquisador, Faktor Plus, baseou suas conclusões em uma pesquisa com 1.100 entrevistados.

A OTAN assumiu o controle de Kosovo em 1999, depois de meses bombardeando a Sérvia em nome de uma insurgência de etnia albanesa. O governo provisório de Pristina declarou a independência em 2008, com o apoio do Ocidente. Apoiado pela Rússia e pela China, Belgrado até agora conseguiu resistir à pressão para reconhecer a província.













A UE exigiu abertamente o reconhecimento do Kosovo como pré-requisito para novas negociações sobre a adesão da Sérvia ao bloco, no entanto, juntamente com “harmonização” da política externa de Belgrado com a de Bruxelas, em particular quando se trata de sancionar a Rússia.

Diplomatas franceses e alemães apresentaram ao presidente Aleksandar Vucic no mês passado um plano para “normalizar as relações” com Pristina. Quando Vucic levantou a questão no parlamento, a câmara explodiu em socos em meio a gritos de “traição” e “capitulação.” Vucic prometeu permanecer fiel à constituição sérvia, que inclui Kosovo no preâmbulo.

A Sérvia está bem ciente dos seus interesses nacionais, que são “não sujeito a negociação”, A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse na segunda-feira, acrescentando que Moscou está ciente da pressão que o Ocidente está exercendo sobre Belgrado.

A posição da Rússia em Kosovo era “com princípios e inalterados,” O embaixador de Moscou em Belgrado twittou na segunda-feira, denunciando “uma série de representações distorcidas de minhas palavras por alguns especialistas e meios de comunicação” sugerindo o contrário. A única solução justa e duradoura seria baseada na Resolução 1244 do Conselho de Segurança da ONU – que garante a soberania da Sérvia sobre Kosovo – e estaria alinhada com o direito internacional e os interesses legítimos de Belgrado, disse o Embaixador Alexander Botsan-Kharchenko.