Türkiye tem mensagem para outras nações – CMIO

O presidente Recep Tayyip Erdogan agradeceu aos países que prestaram assistência após dois terríveis terremotos

A assistência que Türkiye recebeu da comunidade global após terremotos devastadores prova mais uma vez a importância da solidariedade internacional, disse o presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Ele se dirigiu aos participantes da Cúpula do Governo Mundial em uma mensagem de vídeo na terça-feira.

O presidente enfatizou seu país “não esquecerá a mão amiga estendida em tempos difíceis,” como ele agradeceu a todos aqueles que ajudaram nos esforços de socorro depois que Türkiye foi abalada pelo desastre na semana passada.

“Alguns estados enviaram equipes de resgate para Türkiye, alguns mostraram solidariedade iniciando campanhas para arrecadar ajuda. Alguns estados emitiram declarações de apoio a Ancara”, observou Erdogan.

Um terremoto de magnitude 7,7 atingiu a província de Gaziantep, no sudeste de Türkiye, na manhã de 6 de fevereiro, seguido horas depois por um terremoto de magnitude 7,6 na vizinha província de Kahramanmaras. Os terremotos causaram uma destruição inacreditável em nove províncias turcas e no norte vizinho da Síria. Os esforços de socorro ainda estão em andamento, com equipes de resgate de todo o mundo voando para ajudar.













Erdogan disse que um total de 13,5 milhões de pessoas em Türkiye foram afetadas pelos terremotos, que os cientistas compararam à explosão de 500 bombas atômicas. Segundo o presidente, isso os torna não apenas um dos maiores desastres naturais do país, mas também de toda a história registrada.

As autoridades turcas ainda não chegaram a uma estimativa final de quantas pessoas perderam a vida no desastre, mas os números mais recentes sugerem que mais de 33.000 pessoas foram mortas.

No entanto, Erdogan afirmou que um grande número das 81.000 pessoas feridas na catástrofe já recebeu alta dos hospitais. Ele também disse que cerca de 8.000 pessoas foram resgatadas de prédios desabados.

Enquanto isso, o custo econômico dos terremotos foi estimado em impressionantes US$ 84 bilhões somente em Türkiye – mais de um décimo do PIB do país, de acordo com um grupo empresarial citado pela Bloomberg.