Rússia e Bolívia quebram hegemonia do dólar e iniciam comércio em moedas nacionais

“Em particular, diz respeito à possível exportação de culturas tropicais (bananas, mangas e papaias), soja, vinhos locais, singani (uma bebida alcoólica típica) e café. […] Além do lítio, outros minerais são produzidos aqui, como estanho, ouro e prata”, disse ele.

As empresas bolivianas, indicou, estão intensificando as consultas com a embaixada para estabelecer contatos com empresas russas.