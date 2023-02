Erdogan: clima dificultou resgate de pessoas após terremotos

“No primeiro estágio, as dificuldades induzidas pelo clima levaram a interrupções nos esforços de busca, resgate e socorro. Partindo de cidades próximas, mobilizamos imediatamente instituições governamentais … Além de transporte e energia, surgiram problemas adicionais com infraestrutura de água potável e saneamento Nosso povo não deveria Não há dúvida de que nosso estado, com todos os seus ministérios, instituições e todos os seus meios, lutou muito para chegar à zona do terremoto o mais rápido possível”, disse Erdogan, falando no Centro de Gerenciamento de Desastres ( AFAD) em Ancara.