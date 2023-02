Alemanha fornecerá a Kiev 2 sistemas de defesa aérea IRIS-T nos próximos meses

“Durante os próximos meses. Mas também depende das possibilidades do momento do fornecimento da indústria de defesa”, disse o ministro antes da reunião dos chefes dos Ministérios da Defesa dos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) em Bruxelas, ao responder a uma pergunta sobre as duas unidades adicionais dos sistemas de defesa aérea IRIS-T prometidas a Kiev por sua antecessora Christina Lambrecht.