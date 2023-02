Romênia levanta caças para verificar sonda meteorológica desconhecida

Isso foi relatado pelo Ministério da Defesa Nacional do país.

“O Sistema de Monitoramento Aéreo da Força Aérea da Romênia detectou na terça-feira (14), por volta das 12h30 [horário local] um alvo aéreo de pequenas dimensões, no espaço aéreo nacional no sudeste do país, que por suas características de voo era semelhante a um balão meteorológico, voando a uma altitude de cerca de 11 mil metros”, disse o comunicado.