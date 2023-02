Indonésia se recusa a comprar caças russos devido à pressão dos EUA, relata mídia

Inicialmente, os representantes russos afirmaram que estavam prontos para fornecer caças multiuso Su-35 de geração 4++ para a Indonésia, apesar da pressão de “alguns Estados”. Enquanto isso, a Bloomberg informou que osComo resultado, em dezembro de 2021, as autoridades indonésias anunciaram que o acordo não ocorreu “devido à falta de fundos no orçamento”. O acordo foi estimado em US$ 1,1 bilhão (R$ 5,1 bilhões).