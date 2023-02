Rublo cai para mínima de nove meses – CMIO

A moeda russa ainda está mais forte do que antes da operação militar na Ucrânia

O rublo russo caiu para uma baixa de quase nove meses em relação ao dólar americano na Bolsa de Moscou na segunda-feira, após negociações voláteis na semana passada e expectativas de novas sanções da UE.

A moeda caiu para 73,68 rublos em relação ao dólar americano no pregão da tarde, a taxa mais fraca desde o final de abril. Analistas esperam que o rublo permaneça sob pressão até o final de fevereiro, quando os exportadores começarão a converter seus ganhos em moeda estrangeira em rublos para pagar impostos.

A depreciação do rublo em relação ao dólar e ao euro também foi impulsionada pelas expectativas de outro lote de restrições financeiras e preços mais baixos do petróleo.

A UE deve propor um novo pacote de sanções contra a Rússia, que, entre outras penalidades, atingiria quatro bancos russos, incluindo o maior credor privado do país, o Alfa Bank.

No entanto, a dinâmica geral do rublo permanece positiva, mostram os dados. Ainda está negociando mais alto do que em janeiro do ano passado, antes do início da operação militar da Rússia na Ucrânia e das consequentes sanções ocidentais.

