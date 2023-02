Trump nega trabalhar duro em xingamentos – CMIO

O candidato presidencial de 2024 atacou uma reportagem do New York Times afirmando o contrário

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou que gaste “grandes quantidades” de seu tempo inventando apelidos mordazes para o governador da Flórida, Ron DeSantis, seu provável oponente à indicação presidencial republicana em 2024. O único candidato declarado do Partido Republicano usou sua própria rede Truth Social para revidar um perfil do New York Times que afirmava o contrário em Domingo.

“Todas as Fake News estão relatando que eu gasto muito do meu tempo inventando um bom ‘apelido’ para Ron DeSanctimonious, que obviamente vai dar uma chance à ‘coisa’ presidencial,” Trump escreveu em sua plataforma de mídia social, insistindo que a mídia estava “100% errado, nem penso nisso – um assunto muito sem importância para mim!!!”

O Times discordou, descrevendo como o candidato de 2024 “insultou o Sr. DeSantis em conversas casuais” como ‘Meatball Ron’, supostamente um comentário sobre sua aparência, e ‘Shutdown Ron’, por fechar seu estado no início da epidemia de Covid-19 – algo que o próprio Trump tentou fazer brevemente com todo o país.













Trump também se referiu a DeSantis como um globalista RINO (republicano apenas no nome) no mês passado, novamente no Truth Social, e sugeriu que o governador da Flórida foi derrotado antes de endossá-lo.

Até agora, DeSantis optou por não se envolver com os xingamentos reais ou imaginários de Trump, aparentemente sem vontade de alienar os fãs de Trump de que um dia ele pode precisar para se eleger. Embora ele não tenha anunciado definitivamente sua candidatura à presidência, acredita-se que ele se torne o concorrente mais formidável de Trump para a indicação republicana.

Trump seria o segundo presidente mais velho a ocupar a Casa Branca caso derrotasse o atual Joe Biden em uma revanche em 2024, embora o Times tenha sugerido que os conservadores estão se alinhando cada vez mais com o menos volátil DeSantis.