Subsídios de energia da Europa Ocidental se aproximando de US$ 1 trilhão – think tank – CMIO

O custo de proteger as famílias e as empresas do aumento dos preços continua crescendo, dizem analistas da Bruegel

Os países europeus gastaram quase 800 bilhões de euros (US$ 855 bilhões) em medidas de apoio, enquanto a região continua se recuperando do aumento dos custos de energia, disseram pesquisadores do instituto de pesquisa Bruegel, com sede em Bruxelas, na segunda-feira.

Os analistas exortaram os governos a serem mais direcionados em seus gastos destinados a subsidiar contas de famílias e empresas, diante das fortes oscilações nos preços do gás e da eletricidade no ano passado.

Até agora, os estados membros da UE alocaram € 681 bilhões para gastos com energia desde setembro de 2021, de acordo com os pesquisadores da Bruegel. Enquanto isso, o Reino Unido e a Noruega destinaram o equivalente a € 103 bilhões e € 8,1 bilhões, respectivamente.

O total de € 792 bilhões marca um aumento de quase € 86 bilhões nos gastos desde a última avaliação de Bruegel divulgada em novembro. O think tank atribui o impulso à necessidade contínua da região de recorrer a suprimentos mais caros durante o inverno, depois que a maioria dos estados da UE optou por parar de importar gás da Rússia.













A Alemanha supostamente liderou o gráfico de gastos, alocando cerca de € 270 bilhões, enquanto o Reino Unido, a Itália e a França – os próximos mais altos – gastaram cada um quase € 150 bilhões. A maioria dos estados da UE gastou uma fração disso. Luxemburgo, Dinamarca e Alemanha foram os maiores gastadores per capita.

A atualização sobre gastos com energia ocorre enquanto os estados membros da UE estão debatendo propostas para facilitar ainda mais as regras de auxílio estatal para projetos de tecnologia verde, já que a região busca competir com subsídios nos EUA e na China.

O think tank alertou que a maior parte do apoio até agora não foi direcionado e instou os governos a mudarem sua abordagem. Analistas disseram que essa dinâmica precisa mudar, já que os países estão ficando sem espaço fiscal para manter um financiamento tão amplo.

“Em vez de medidas de supressão de preços que são de fato subsídios aos combustíveis fósseis, os governos devem agora promover mais políticas de apoio à renda voltadas para os dois quintis mais baixos da distribuição de renda e para setores estratégicos da economia”, afirmou. de acordo com o analista da Bruegel, Giovanni Sgaravatti.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT