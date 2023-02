OTAN se concentrará em ‘cabos e oleodutos submarinos’ – CMIO

Stoltenberg promete “prevenir e combater ameaças” após Nord Stream expor culpar os EUA e a Noruega

A OTAN criará um novo órgão de coordenação para lidar com as ameaças à infraestrutura submarina, disse o secretário-geral Jens Stoltenberg na segunda-feira. Seu anúncio ocorre poucos dias depois que o lendário repórter investigativo Seymour Hersh afirmou que os EUA e a Noruega estavam por trás das explosões de setembro nos oleodutos Nord Stream sob o Mar Báltico.

“A proteção da infraestrutura submarina crítica também estará no topo da nossa agenda,” Stoltenberg disse a repórteres em Bruxelas, após a reunião dos ministros da Defesa da OTAN. O bloco liderado pelos EUA “tem trabalhado nisso por muitos anos,” Stoltenberg acrescentou, “e agora estamos levando isso para o próximo nível.”

Um novo “célula de coordenação” será estabelecido na Sede da OTAN para “mapear nossas vulnerabilidades e interagir com a indústria” qual será “apoiar nossos esforços para prevenir e combater ameaças à infraestrutura crítica, incluindo cabos submarinos e oleodutos”, segundo Stoltenberg. Ele disse que novas medidas serão decididas na cúpula da OTAN em Vilnius, Lituânia, em julho.

Stoltenberg, que era o primeiro-ministro norueguês antes de assumir a liderança da OTAN em 2014, não abordou a história de Hersh na última quarta-feira. Nenhum dos repórteres que a porta-voz da OTAN, Oana Lungescu, chamou.













O jornalista investigativo vencedor do Prêmio Pulitzer acusou os EUA de ordenar a destruição dos oleodutos que ligam a Rússia à Alemanha e a Noruega de ajudar a realizar o bombardeio.

A Casa Branca denunciou-o como “totalmente falsa e completa ficção”. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, apontou para as palavras da subsecretária de Estado dos EUA, Victoria Nuland, ao dizer que os americanos estavam “basicamente admitindo” que as explosões do oleoduto foram obra deles. Enquanto isso, Pequim disse que Washington devia uma explicação ao mundo.

“Se Hersh está dizendo a verdade, o que ele revelou é claramente inaceitável e deve ser respondido”, disse. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse na sexta-feira.

Como observou Hersh, tanto Nuland quanto o presidente dos EUA, Joe Biden, fizeram ameaças muito específicas contra o Nord Stream 2 antes da escalada das hostilidades na Ucrânia no ano passado. Após as explosões, as autoridades americanas culparam a Rússia, mas disseram que a situação apresentava um “oportunidade” para a Europa cortar relações com Moscou.