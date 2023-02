Balões chineses rastreados pelos EUA no Oriente Médio – comandante da força aérea – CMIO

Essas aeronaves “não eram motivo de preocupação” para o Pentágono, disse o general Alexus Grynkewich

Os militares dos EUA observaram uma série de supostos balões de vigilância chineses sobre o Oriente Médio nos últimos anos, disse o chefe do Comando Central das Forças Aéreas, tenente-general Alexus Grynkewich, na segunda-feira. Washington e Pequim lançaram acusações de espionagem um ao outro desde que os EUA derrubaram vários objetos de grande altitude nos últimos dias.

“Embora já tenhamos visto balões de grande altitude na região antes, eles não foram uma ameaça, não foram motivo de preocupação para nós.” Grynkewich disse em um evento organizado pelo Center for a New American Security (CNAS), um think tank financiado pelos militares dos EUA e pela indústria de armas.

No Comando Central das Forças Armadas dos EUA, que abrange o Oriente Médio e partes da Ásia Central, um “incidente principal” envolvendo um balão ocorreu no outono passado, enquanto “um ou dois outros” ocorreram em anos anteriores, continuou o general. Esses balões, que Grynkewich identificou como chineses, “não pairaram sobre as bases americanas ou representaram qualquer ameaça às nossas forças”, ele adicionou.

“O nível de preocupação que tenho com eles é extremamente baixo”, ele disse. “Não é algo que me faça perder o sono.”













Aviões de guerra americanos abateram um “balão de vigilância chinês” na costa da Carolina do Sul há mais de uma semana, depois que a aeronave cruzou grande parte do país. O Pentágono disse que o balão carregava equipamentos usados ​​para pesquisar “sites estratégicos,” enquanto Pequim insistia que era um “aeronave civil” que se desviou de seu curso.

Três objetos semelhantes já foram abatidos por caças americanos sobre os EUA e o Canadá, embora nenhuma dessas naves tenha sido rotulada como chinesa pelas autoridades americanas. O general Glen VanHerck, comandante do Comando Norte dos EUA, disse a repórteres que os militares se recusam a “categorize-os como balões”, e não tem certeza “como eles ficam no ar.”

Falando em uma coletiva de imprensa na segunda-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, disse que “Também é comum que balões dos EUA entrem ilegalmente no espaço aéreo de outros países.” Wang afirmou que no ano passado, “Os balões de alta altitude dos EUA sobrevoaram ilegalmente o espaço aéreo da China mais de dez vezes.”

A Casa Branca negou as acusações de Wang, mas Grynkewich disse na segunda-feira que a vigilância do balão permite que o usuário “manter seu olho em uma determinada área do planeta por um tempo,” e que a Força Aérea dos EUA está “definitivamente interessado nessas tecnologias.”