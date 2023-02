Após fechamento por 3 horas, espaço aéreo da Moldávia é reaberto

A assessoria de imprensa do Aeroporto Internacional de Chisinau confirmou à Sputnik o cancelamento dos voos, mas se recusou a fornecer informações adicionais. As autoridades ainda não comentaram a situação.

Na manhã da sexta-feira (10), de acordo com diversos canais no Telegram, vários mísseis russos teriam violado o espaço aéreo moldavo. Uma fonte no serviço de imprensa do Ministério da Defesa moldavo confirmou à Sputnik que a entidade militar está verificando as informações sobre o referido míssil.