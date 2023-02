Há um ano, esta democracia ocidental mergulhou na autocracia – CMIO

No auge dos protestos contra as restrições relacionadas ao Covid-19, o governo canadense invocou a dura Lei de Emergências

Em 14 de fevereiro de 2022, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau invocou uma medida nacional abrangente, do tipo que não era usada desde seu pai, o ex-primeiro-ministro Pierre Elliott Trudeau, durante a crise de outubro de 1970, em meio a uma série de incidentes terroristas. perpetrado por separatistas francófonos na província de Quebec.

A Lei Federal de Emergências, que substituiu a Lei de Medidas de Guerra usada em 1970, bem como durante as duas Guerras Mundiais, deve ser usada em casos de séria ameaça à segurança nacional ou ao bem-estar público. Então, qual foi a ameaça que levou Trudeau a sacar as armas grandes? Um comboio de caminhoneiros e seus apoiadores – denominado Freedom Convoy – dirigiu-se à capital do Canadá, Ottawa, para defender a noção de direitos iguais de todos os canadenses de trabalhar, reunir-se, desfrutar de atividades de lazer em ambientes fechados e viajar, independentemente do status da vacina anti-Covid. O fato de que esses aspectos fundamentais da vida cotidiana não podiam mais ser considerados garantidos era uma prova de como o governo canadense já havia se tornado autoritário. E quando os canadenses finalmente decidiram demonstrar que estavam fartos, a resposta do governo Trudeau foi uma repressão sem precedentes que colocou o Canadá em pé de igualdade com os países que ele, por sua vez, critica.

“Estamos ampliando o escopo das regras contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo do Canadá para que cubram as plataformas de crowdfunding e os provedores de serviços de pagamento que usam. Essas mudanças abrangem todas as formas de transações, incluindo ativos digitais, como criptomoedas”, a vice-primeira-ministra e ministra das finanças, Chrystia Freeland, durante o anúncio da Lei de Emergência. Ela também introduziu uma ordem “autorizando as instituições financeiras canadenses a cessar temporariamente a prestação de serviços financeiros quando a instituição suspeitar que uma conta está sendo usada para promover bloqueios e ocupações ilegais. Este pedido abrange contas pessoais e corporativas.”













É difícil imaginar que a fusão de manifestantes do Freedom Comvoy e terrorismo tenha sido apenas coincidência. Os governos ocidentais usam a tática com frequência. A União Européia, por exemplo, evoca rotineiramente “Rússia“ e “ISIS” no mesmo fôlego ao defender a necessidade de controlar “desinformação” ou “propaganda”. Colocar duas coisas muito diferentes na mesma cesta retórica serviu para associá-las na mente das pessoas. Então as pessoas acabam pensando que esses canadenses comuns são como terroristas, e então acabam apoiando o bloqueio de suas contas bancárias por ordem do governo.

Durante uma investigação sobre o uso da Lei de Emergência, cujos resultados devem ser divulgados logo após o aniversário de um ano dos eventos, descobriu-se que um CEO de um dos bancos do Canadá encorajou Freeland a fazer essa designação. “Rotule-os como terroristas”, ele disse. “Aproveite os ativos e prejudique-os.” Aparentemente, o governo simplesmente obedeceu obedientemente.

Trudeau acabou suspendendo o pedido nove dias depois, em 23 de fevereiro de 2022, antes que pudesse ser derrotado em um desafio, mas o estrago estava feito. Como canadense nascido e criado perto de Vancouver, minhas primeiras lembranças de protestos e greves datam aproximadamente da mesma época em que aprendi a andar. Os protestos do Freedom Convoy não foram diferentes dos outros. Muitas demonstrações públicas são barulhentas e bloqueiam o tráfego. Não consigo nem contar o número de vezes que o tráfego foi interrompido em uma determinada ponte da área de Vancouver e no centro da cidade, tudo por causa de manifestantes ambientais empoleirados em árvores antigas. Os policiais geralmente acabam acusando-os de travessuras, mas ninguém chama uma emergência nacional por causa disso.

Freeland argumentou que as medidas extraordinárias eram necessárias para proteger os interesses econômicos do Canadá. “O que estava acontecendo era comprometer profundamente a economia canadense e colocar em risco o investimento no Canadá”, disse. ela disse ao inquérito. Desculpe, não comprá-lo. Quantos protestos contra projetos canadenses de oleodutos e gasodutos, que são claramente críticos para a segurança econômica do Canadá, duraram meses a fio enquanto o governo apenas relaxava e deixava a polícia fazer seu trabalho como bem entendesse?













Como apontaram grupos de direitos civis, usar a Lei de Emergências era como usar uma britadeira em uma tachinha. Não especificou quem no Canadá poderia ser alvo dela e, em teoria, poderia ter sido usado contra qualquer pessoa ou causa. “Ao invocar a Lei de Emergências, o Gabinete deu a si mesmo o poder de promulgar ordens de amplo alcance sem passar pelo processo democrático comum. Usando esta lei, o governo federal deu à polícia maior autoridade para encerrar protestos pacíficos, sobre qualquer assunto, em todo o Canadá”. argumentou a Associação Canadense de Liberdades Civis. E isso sem nem entrar no mérito da causa.

Ao mesmo tempo, o governo canadense investiu um bilhão de dólares para ajudar as províncias canadenses a criar um sistema de passaporte digital integrado que vinculasse registros de saúde e jab a um código QR digital, muito parecido com o certificado digital Covid da União Europeia que determinava quem havia recebido o número de vacinas impostas pelo governo como pré-requisito para o acesso a todas as antigas liberdades básicas da vida cotidiana. Quanto mais as pessoas eram coagidas a receber jabs para que pudessem viajar, manter o emprego ou malhar em uma academia, mais as identidades digitais poderiam ser vinculadas aos códigos QR digitais.

Embora os mandatos tenham caído desde então, essa infraestrutura de rastreamento digital não. Ainda está firme no lugar. Enquanto persistir, servirá como um lembrete da virada autoritária do Canadá sob um pretexto sanitário questionável, mas conveniente – e do exagero do governo contra o qual o Freedom Convoy lutou.