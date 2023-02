Noruega entregará 8 tanques Leopard para Ucrânia

“A Noruega vai entregar oito tanques Leopard para a Ucrânia. O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa do reino, Bjorn Arild Gram”, informou. Nota-se que a informação foi dada em uma reunião dos ministros da Defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) em Bruxelas, nesta terça-feira (14).