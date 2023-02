Ex-alto funcionário entra na corrida presidencial de 2024 – CMIO

Com apoio de um dígito nas pesquisas atuais, Nikki Haley enfrentará uma batalha difícil contra Donald Trump

A ex-embaixadora dos EUA na ONU Nikki Haley anunciou que está concorrendo à presidência em 2024. Haley é a primeira republicana a desafiar o ex-presidente Donald Trump pela indicação do Partido Republicano.

Apesar de afirmar em 2021 que iria “não concorrer se o presidente Trump concorrer” Haley anunciou sua candidatura em um vídeo na manhã de terça-feira.

Haley abriu o vídeo se gabando de sua herança imigrante, antes de acusar a China e o Irã de abusos dos direitos humanos. Considerada uma figura favorável ao establishment por especialistas conservadores e pela base de Trump, Haley prometeu “fortalecer o nosso país” contra “China e Rússia”.

Um falcão da política externa, Haley difere de Trump de forma mais significativa em questões de guerra e paz. Por exemplo, apesar de prometer em seu vídeo assumir “o estabelecimento de Washington”, A posição de Haley sobre a Ucrânia é quase indistinguível da do governo do presidente Joe Biden. Haley tem descrito o conflito do país com a Rússia como “uma guerra pela liberdade” e tem exigiu desde março que a Casa Branca forneceu jatos de combate a Kiev.

Trump, por outro lado, condenou Biden por trazer o mundo “à beira da Terceira Guerra Mundial” armando a Ucrânia, e afirmou que poderia ter um acordo de paz elaborado “em 24 horas.”

Trump e o governador da Flórida, Ron DeSantis – que não anunciou sua candidatura – são esmagadoramente favorecidos pelos eleitores republicanos. Pesquisas recentes mostram os dois com um dígito um do outro, embora algumas pesquisas coloquem a vantagem de Trump perto de 20 pontos. Haley pontua entre 1% e 3% na maioria das pesquisas, mas uma pesquisa periférica da YouGov no início deste mês mostra seu apoio em 11%.

Essa mesma pesquisa descobriu que a entrada de Haley na corrida de 2024 beneficia Trump ao atrair o apoio de DeSantis. De acordo com a pesquisa, DeSantis está três pontos à frente de Trump, mas três pontos atrás dele se Haley concorrer.

Haley serviu como embaixadora de Trump nas Nações Unidas de 2017 a 2019 e foi governadora da Carolina do Sul de 2011 a 2017.