Ministro da Defesa turco cancela participação em reunião da OTAN

O ministro da Defesa Nacional da Turquia, Hulusi Akar, cancelou a participação na reunião da OTAN em conexão com o trabalho para eliminar as consequências dos terremotos no sudeste do país, Ancara será representada pelo representante permanente, informou a agência estatal Anadolu.

“O ministro da Defesa Nacional da Turquia, Hulusi Akar, não participará da reunião dos ministros da Defesa da OTAN em conexão com o trabalho para eliminar as consequências dos terremotos no sul e sudeste da Turquia. Após fortes tremores secundários com epicentros nas regiões de Pazardzhik e Elbistan de Kahramanmaras província em dez províncias da Turquia, o trabalho de busca e salvamento continua. O chefe do departamento de defesa turco, juntamente com o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas turcas, general Yasar Güler e o comandante das forças terrestres, general Musa Avsever, chegaram em Hatay imediatamente após o terremoto”, relata a agência.