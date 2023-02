O bloco liderado pelos EUA está elaborando contingências para um “conflito do Artigo 5” defensivo e uma batalha “fora da área”

A OTAN deve adotar uma orientação que estabelece planos para um cenário em que os estados membros se encontram lutando na frente doméstica e além das fronteiras da aliança ao mesmo tempo, informou a Bloomberg na terça-feira. Isso ocorre quando os EUA mudam cada vez mais suas prioridades para enfrentar a China.

O documento confidencial será discutido e assinado pelos ministros da Defesa da OTAN durante uma cúpula de dois dias em Bruxelas, que começa na terça-feira, informou a agência de notícias. Os membros serão solicitados a preparar planos nacionais para futuros compromissos militares.

A orientação irá mapear formas para a OTAN se envolver em um “o chamado conflito do Artigo 5 de alta intensidade” – defender uma nação da OTAN atacada por uma parte estrangeira sob a cláusula de defesa mútua do tratado – e “um evento fora da área, fora do Artigo 5.” O conteúdo da diretriz foi revelado à Bloomberg por “pessoas familiarizadas com o assunto.”

Embora a OTAN se apresente como uma aliança defensiva, ela tem um extenso histórico de envolvimento em hostilidades em solo estrangeiro, inclusive na Iugoslávia na década de 1990 e contra a Líbia em 2011. Os críticos consideram o bloco uma ferramenta da política externa dos EUA que está alinhada com a política externa de Washington. gols e na rivalidade com China e Rússia.













“Os americanos conseguiram o que pretendiam”, O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, comentou em uma entrevista no início deste mês, discutindo o crescente alcance da OTAN. “Existem blocos militares sendo criados contra a China e a Rússia na região do Pacífico Asiático, como o AUKUS. Há um desejo de atrair novos membros para eles.”

A capacidade de travar uma guerra em dois teatros estava no centro do planejamento militar dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Os think tanks e as autoridades americanas defenderam o objetivo estratégico de ter uma força militar forte o suficiente para dois conflitos terrestres simultâneos, defendendo orçamentos mais altos do Pentágono e contra cortes de gastos.

De acordo com fontes da Bloomberg, os ministros da Defesa da OTAN vão também discutir em Bruxelas um aumento das despesas militares por parte dos Estados membros. Os países que não cumprirem a meta de 2% do PIB seriam pressionados a aceitar esse nível como um piso obrigatório e não apenas como uma recomendação. Tal mudança pode ser adotada durante uma cúpula de líderes da OTAN em Vilnius em julho, disse o veículo.

A estrutura de gastos seria empurrada para o aumento da aquisição de armas pelos aliados europeus, segundo o artigo, já que os EUA “pode decidir mover alguns de seus ativos” do continente mais próximo da China.