Especialista: сomplexo industrial-militar dos EUA usa pesquisas de OVNIs para aumentar seu orçamento

O jornalista norte-americano Seymour Hersh, ganhador do Prêmio Pulitzer, publicou anteriormente um artigo de investigação sobre as explosões nos gasodutos. Na sua publicação ele afirma que os mergulhadores norte-americanos, durante o exercício BALTOPS 22 da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) no verão europeu de 2022, plantaram explosivos sob os gasodutos do Nord Stream 1 e do Nord Stream 2, que foram ativados três meses depois pelos noruegueses.