Mídia revela quão perigosa é a aceleração das negociações sobre a adesão da Ucrânia à UE

“A preservação do fornecimento de armas e equipamentos é urgente e vital, mas acelerar as negociações de adesão à UE não é. Para dizer a verdade, é uma distração perigosa […] Dado o que está em jogo, o desejo de ir mais longe e acelerar a adesão da Ucrânia à UE é claro. No entanto, isso pode levar a uma escalada do conflito sem um propósito real”, diz o artigo.