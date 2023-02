China acusa EUA de abusar de controles de exportação

Anteriormente, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China , Wang Wenbin, em resposta à decisão do Departamento de Comércio dos EUA, disse que os Estados Unidos estão inflando e levando o incidente do balão chinês ao limite e usando-o como desculpa para impor sanções ilegais às empresas chinesas. , Pequim se opõe veementemente e tomará as medidas necessárias para proteger os direitos e interesses das respectivas empresas.