UE prepara mais sanções econômicas contra a Rússia – Politico — CMIO

O décimo pacote incluirá novas restrições financeiras e proibições comerciais adicionais, entre outras penalidades

A UE deve propor um novo pacote de sanções contra a Rússia, informou o Politico na segunda-feira, citando autoridades e diplomatas europeus não identificados.

As fontes disseram ao jornal que o último conjunto de medidas incluiria propostas para novas sanções financeiras contra quatro bancos russos, incluindo o maior credor privado do país, o Alfa Bank.

Os cidadãos russos também devem ser proibidos de atuar nos conselhos de empresas de infraestrutura crítica na UE, como redes de eletricidade ou fornecedores de gás.

Proibições comerciais adicionais podem ser impostas às importações para a UE de borracha e asfalto ou betume russos (um produto petrolífero) e às exportações para a Rússia de uma variedade de mercadorias da UE, como caminhões, outros veículos pesados, máquinas de construção, bombas e outras máquinas utilizados no setor da construção.

O pacote também inclui proibições adicionais de exportação de componentes eletrônicos que a Rússia poderia usar para fabricar armas. Não está claro se os diamantes russos serão incluídos no pacote, disseram as fontes.

O relatório indicou que Bruxelas também está planejando colocar na lista negra uma companhia de navegação com sede em Dubai, “suspeito de ajudar a Rússia a contornar as sanções às exportações de petróleo.”













Acredita-se que a empresa tenha comprado vários petroleiros russos, que não tinham mais permissão para transportar petróleo por causa das sanções ocidentais contra entidades de propriedade russa, escreveu o Politico. Sob sua nova propriedade dos Emirados, os petroleiros podem enviar petróleo novamente, explicou a agência. Enquanto isso, um país da UE pediu a Bruxelas que incluísse essa empresa no novo pacote de sanções, a fim de evitar que ela aumentasse a capacidade da Rússia de exportar petróleo, segundo duas pessoas envolvidas ou informadas sobre as discussões sobre as sanções.

O relatório, no entanto, observou que os países de navegação podem se opor à mudança. Dois diplomatas e um oficial alertaram que houve alguma oposição de países mediterrâneos.

Até agora, Bruxelas adotou nove rodadas de sanções contra a Rússia que afetaram vários setores da economia do país e atingiram muitos empresários, políticos e jornalistas. As medidas mais recentes, anunciadas em dezembro, introduziram uma série de proibições de exportação e estenderam as restrições para incluir mais bancos. Outras 168 entidades russas ficaram sob restrições de exportação, elevando o número total de empresas sancionadas para 410.

O novo pacote de sanções será discutido pelos embaixadores da UE na quarta-feira.

