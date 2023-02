União Europeia afirma que economia da Suécia tem o pior desempenho de todo bloco

“A economia da Suécia está em uma forma significativamente melhor do que a maioria dos países da UE, com um orçamento mais equilibrado e dívida nacional relativamente baixa. Também viemos de níveis de crescimento mais altos, com 2,4% em média ao ano desde 2010, em comparação com 1,3% na zona do euro”, disse Svedborg à mídia sueca.