Musk explica o propósito do Starlink na Ucrânia – CMIO

A SpaceX não permitirá que seu sistema seja usado para iniciar a Terceira Guerra Mundial, disse o CEO

O CEO da SpaceX, Elon Musk, revelou a lógica por trás da decisão da empresa de restringir o uso de seu sistema de internet Starlink pelos militares ucranianos. Ele não quer que o conflito se transforme em uma Terceira Guerra Mundial, disse ele.

A explicação foi parte da resposta de Musk ao astronauta Scott Kelly, que é um defensor da causa ucraniana. Kelly pediu a restauração da funcionalidade total do sistema.

A restrição anunciada na semana passada impede que os militares ucranianos usem o Starlink para pilotar drones, que a presidente da SpaceX, Gwynne Shotwell, descreveu como “armamento” do produto.

Musk disse que Kelly era “inteligente o suficiente para não engolir mídia e outras besteiras de propaganda” e apontou que o Starlink permaneceu disponível para comunicações militares na Ucrânia, embora, como empresa privada, a SpaceX tivesse o direito de desligar os terminais.

“Estamos nos esforçando para fazer a coisa certa, onde a ‘coisa certa’ é uma questão moral extremamente difícil,” afirmou Musk.

Não permitiremos a escalada de conflito que possa levar à 3ª Guerra Mundial.

O sistema Starlink foi aclamado pelas autoridades dos EUA como um divisor de águas para os militares ucranianos, fornecendo um sistema de comunicação confiável que a Rússia supostamente não poderia interromper por meio de hackers. Mas Musk provocou a ira de Kiev em várias ocasiões, inclusive ao propor um plano de paz em outubro que exigiria que a Ucrânia fizesse concessões à Rússia. Ele enfrentou críticas e insultos de autoridades ucranianas em resposta.

Respondendo à mudança do Starlink, Mikhail Podoliak, um assessor do presidente ucraniano Vladimir Zelensky, declarou que Musk e Shotwell tinham apenas duas opções: eles poderiam estar do lado da Ucrânia e não buscar “maneiras de fazer mal” ou ser considerado pró-russo.

O mesmo funcionário afirmou anteriormente que a plataforma de mídia social Twitter, de propriedade de Musk, estava limitando o alcance das contas do governo ucraniano e ajudando “Propaganda Russa.” Podoliak não ofereceu nenhuma evidência para apoiar a alegação, mas ameaçou uma ação regulatória.