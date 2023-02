Aliado dos EUA quer mísseis Tomahawk antes do previsto – CMIO

As armas serão adquiridas no ano fiscal de 2023, disse o ministro da Defesa do Japão, Yasukazu Hamada.

O Japão comprará mísseis de cruzeiro Tomahawk fabricados nos EUA no ano fiscal de 2023, muito antes do planejado originalmente, disse o ministro da Defesa, Yasukazu Hamada, na terça-feira. A declaração ocorre quando o Japão pretende aumentar radicalmente suas forças armadas e analisa a revisão de sua constituição pacifista pós-Segunda Guerra Mundial.

Tóquio irá adquirir “toda a quantidade necessária” no ano que começa em 1º de abril, disse o ministro da Defesa, citado pela Kyodo News. A mídia japonesa informou no ano passado que o país planejava adquirir até 500 mísseis até o ano fiscal de 2027.

Em dezembro, o Japão aprovou um orçamento de defesa de US$ 51,4 bilhões, o maior da história do país, o que representa um aumento de mais de 26% em relação ao orçamento anterior. Os partidos governantes do país também defenderam que o Japão adquirisse “capacidade de contra-ataque” em meio às tensões com a China e a Coreia do Norte.

Pyongyang intensificou os testes de mísseis nos últimos anos, o que abalou Tóquio. A Coreia do Norte sustenta que os lançamentos foram uma resposta aos exercícios militares dos EUA na região, que vê como uma ameaça.













O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, também está tentando fortalecer os laços com Washington, já que tanto o Japão quanto os EUA acusam a China de fazer movimentos ameaçadores em torno de Taiwan. Pequim diz que a causa da escalada é a ajuda militar e diplomática de Washington a Taiwan.

Em 2017, o então primeiro-ministro Shinzo Abe revelou um plano para melhorar o status das forças de autodefesa do país. “explícito” na constituição de 1947, que proíbe formalmente Tóquio de manter um exército permanente.

Alguns políticos criticaram a virada do Japão para a militarização. O governador de Okinawa, Denny Tamaki, alertou que a obtenção de armas para “atacar bases inimigas localizadas na área sudoeste do Japão… foge do propósito da constituição.”

A ilha de Okinawa, no sudoeste, abriga várias bases militares dos EUA. Políticos e moradores locais frequentemente realizam protestos perto das instalações, exigindo sua remoção e citando inúmeras ofensas cometidas pelas tropas americanas.