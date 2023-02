Os custos de transporte de gasolina do Ocidente disparam após o embargo da Rússia – Bloomberg – CMIO

Os navios-tanque destinados ao comércio russo deixaram menos embarcações para atender outros fornecedores, informa a agência

O custo da transferência de gasolina em navios oceânicos disparou dias depois que as sanções da UE contra as vendas de petróleo da Rússia entraram em vigor, informa a Bloomberg.

Os navios-tanque médios e pequenos que transportam combustíveis refinados no Oceano Atlântico estão obtendo lucros, com ganhos diários chegando a US$ 55.857 – um aumento de 405%, escreveu o jornal, citando dados da Bolsa Báltica de Londres. Os lucros dispararam 58% somente na quinta-feira, o maior ganho em um dia desde o final de 2021.

A UE e os países do G7 introduziram um limite de preço para os produtos petrolíferos russos em 5 de fevereiro, estabelecendo um limite de US$ 100 por barril para diesel, combustível de aviação e gasolina provenientes da Rússia, e um limite de preço de US$ 45 por barril para outros derivados de petróleo que negociar abaixo do preço do petróleo. As exportações de combustível com preços acima desses limites são impedidas de receber serviços de seguro e remessa de empresas nos países ocidentais.

Os aumentos dos preços de transferência da gasolina foram desencadeados pela escassez de navios-tanque, já que as embarcações destinadas à entrega de produtos petrolíferos russos reduziram a oferta em outros lugares, expondo o outro lado das medidas agressivas destinadas a limitar as receitas petrolíferas da Rússia.













“Os volumes russos continuam a fluir mais ou menos no mesmo ritmo e isso ocupa muitos navios”, disse. um analista da Arctic Securities, Lars Bastian Ostereng, disse à Bloomberg, acrescentando que “o pico mostra que a demanda é muito boa e os fundamentos são fortes.”

Uma ‘frota paralela’ de 600 embarcações está agora envolvida no transporte de petróleo russo, deixando menos embarcações para atender outros exportadores de petróleo nos mercados internacionais e elevando o custo do frete, dizem analistas.

“O que ouvimos é que muitos navios foram repentinamente removidos das listas de tonelagem e atraídos para a Rússia”, disse. um analista de transporte da Pareto Securities AS em Oslo, Eirik Haavaldsen, observou, acrescentando que “então, de repente, o suprimento de navios quase acabou ontem.”

O aumento também foi estimulado por um frenesi de compras na UE, já que o bloco correu para garantir o abastecimento antes da proibição, deslocando navios em uma frota já escassa.

