O vice-primeiro-ministro observou que no ano passado, a fim de reorientar o fornecimento de petróleo russo para países amigáveis, foi implementado um projeto para aumentar o transporte através do principal porto de Kozmino, situado no Extremo Oriente da Rússia. Como resultado, as entregas para os países da região da Ásia-Pacífico aumentaram para 42 milhões de toneladas por ano.