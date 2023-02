Um novo relatório expõe como a máquina de propaganda de George Soros corrompeu a mídia – CMIO

O bilionário nascido em Budapeste construiu uma incrível rede global de influência

Um novo relatório da Newsbusters, com sede nos Estados Unidos, expôs uma vasta rede de mídia e organizações ativistas, financiadas com milhões de dólares, anualmente, pelo bilionário George Soros. A saída se cobra como “um veículo online de resposta rápida para documentar, expor e neutralizar o viés liberal na mídia.”

A extensa influência global do magnata húngaro é bem conhecida, e o próprio Soros admitiu isso em inúmeras ocasiões – inclusive se vangloria de seus esforços na Ucrânia. Soros abertamente declarado seu papel na promoção do golpe de Maidan orquestrado pelos EUA em 2014 em Kiev, afirmando na época: “Estabeleci uma fundação na Ucrânia antes que a Ucrânia se tornasse independente da Rússia [sic]. A fundação está funcionando desde então. E desempenhou um papel importante nos eventos agora.”













Em uma longa entrevista ao New York Times em outubro de 2019, Soros explicou: “Tarco da história não segue seu próprio curso [and] precisa ser dobrado”, e ele era “envolvido em tentar dobrá-lo na direção certa.”

O relatório Newsbuster identifica as centenas de organizações de mídia, humanitárias e de justiça social que Soros financia anualmente e afirma que suas doações permitem que ele “exercer poder maciço sobre a informação na política internacional,” e “moldar a opinião pública em praticamente todos os continentes e em muitas línguas.”

Quem recebe o dinheiro?

Newsbusters lista o Project Syndicate como a maior plataforma de propaganda financiada pelos húngaros. Ele se autodenomina como “a página de opinião do mundo” e tem um “audiência global” isso inclui “políticos proeminentes, formuladores de políticas, acadêmicos, líderes empresariais e ativistas cívicos de seis continentes” e “mais de 140 chefes de estado”. De 2016 a 2020, ele canalizou pelo menos US$ 1,5 milhão para o outlet. Promoveu ativamente o aborto, criticou Israel e pressionou por bloqueios climáticos globais durante esse período.

O Instituto Poynter também está no topo desta lista, que Newsbusters condena como “um Ministério da Verdade global apoiado por Soros”. Recebeu $ 492.000 durante o mesmo período. Esse dinheiro foi usado para financiar a Rede Internacional de Verificação de Fatos de Poynter, que reúne 100 dos chamados “verificadores de fatos”. A rede inclui o polêmico PolitiFact e trabalha ativamente com as principais plataformas de mídia social para impulsionar suas operações, enquanto censura vozes e opiniões alternativas.

Newsbusters argumenta que essas iniciativas, na realidade, servem apenas para restringir opiniões sobre questões como aborto, transgenerismo e COVID-19. Os relatórios também apontam que há pesquisas acadêmicas significativas para sugerir que a verificação de fatos não impede a disseminação de informações falsas online, levantando questões sobre por que tantas organizações e indivíduos ricos injetam enormes quantias de dinheiro em tais entidades em primeiro lugar.













O openDemocracy, com sede no Reino Unido, também recebeu $ 1.633.457 de 2016 a 2020. O site atrai mais de 11 milhões de visitas por ano, publica em vários idiomas e seu conteúdo é selecionado por vários jornais e revistas em muitos países.

No entanto, Soros não está apenas financiando criadores de conteúdo. Sua fundação apóia uma ampla gama de ativistas de justiça social, que muitas vezes se tornam influenciadores da mídia e online. Por exemplo, em julho de 2021, ele prometeu US$ 100 milhões para promover a causa do feminismo radical em todo o mundo nos próximos cinco anos.

As organizações que recebem dinheiro garantem a maior cobertura de notícias para eventos e atividades que orquestram em seu dinheiro e influenciam a percepção do público ao longo do caminho. Soros afirmou explicitamente que seu objetivo é garantir “mais mulheres, transgêneros e pessoas não conformes de gênero em posições de liderança na política e na governança”, são retirados desses destinatários.

As doações individuais do magnata, suas fundações e rede podem parecer pequenas com base em seu tamanho, mas o volume total de apoio financeiro em toda a rede de quase 300 organizações é altamente significativo.

Como funciona essa rede de propaganda?

O relatório Newsbusters contém numerosos exemplos de como essas fontes de informação supostamente independentes não apenas publicam artigos que refletem a linha do governo dos Estados Unidos, mas também influenciam políticas e declarações de funcionários da Casa Branca e muitas vezes reforçam informações falsas.













Em meados de 2022, o governo Biden anunciou que, apesar de dois trimestres consecutivos de crescimento negativo, definição técnica de recessão, o país não estava de fato em recessão.

Este anúncio seguiu-se imediatamente a uma coluna do Project Syndicate de um economista de Harvard, Jeffrey Frankel, que argumentava que, mesmo que as estimativas oficiais apontassem para dois trimestres de crescimento negativo, “isso não significa necessariamente que os EUA entraram em recessão.” Então, dias depois de a Casa Branca negar que os EUA estavam em recessão, o Politifact, ligado a Soros, publicou um “Verificação de fato” argumentando que o governo Biden não mudou a definição de recessão.

Para seu relatório, Newsbusters consultou Matt Palumbo, autor do livro 2022 O Homem Atrás da Cortina: Dentro da Rede Secreta de George Soros. Ele afirmou que “uma das maiores consequências” do financiamento de Soros e do controle eficaz dos principais meios de comunicação é “criando um filtro sobre o que podemos ver” no público em geral.

Não são apenas agências de notícias individuais, mas jornalistas de publicações ocidentais altamente influentes – incluindo The New York Times, Washington Post, CBS, CNN e ABC – que são influenciados por seu dinheiro.

Os ativos de Soros identificados no relatório Newsbusters,substanciado por Palumbo, ajude a isolá-lo do inquérito “como os repórteres o veem como um aliado, não um alvo para investigação.”

Isso vai influenciar sua cobertura. Basta digitar o nome de Soros em qualquer uma das principais publicações liberais às quais ele está vinculado e ver como eles o cobrem ”, Palumbo avalia.

Ele acredita que essa influência significa Soros “pode criar qualquer impressão” ele quer sobre qualquer assunto – incluindo a falsa narrativa de que qualquer crítica a ele é anti-semita.

“Se eles o cobrem de forma negativa, é enquadrado como se seus críticos fossem os bandidos por perceberem. Palumbo explicou.

O último projeto de Soros

Em 2020, o Project Syndicate publicou um artigo de opinião da economista Marianna Mazzucato. Ela argumentou que se a população da Terra não estivesse preparada para aceitar uma “transformação econômica verde” verdadeiramente revolucionário em alcance, com enormes consequências para os direitos humanos e a vida cotidiana dos cidadãos, então o mundo deveria ser julgado “bloqueios climáticos”, um conceito completamente novo e não testado na ciência, para combater o aquecimento global. Dizia-se que as respostas do governo à pandemia do COVID-19 mostravam que eram possíveis.













“O mundo está se aproximando de um ponto crítico nas mudanças climáticas, quando proteger o futuro da civilização exigirá intervenções dramáticas. Em um futuro próximo, o mundo pode precisar recorrer a bloqueios novamente – desta vez para enfrentar uma emergência climática”, Mazzucato, cuja pesquisa foi financiada por ninguém menos que Soros, insistiu.

Nesse mesmo ano, Soros disse ao jornal italiano La Repubblica que a pandemia do COVID-19 era um “momento revolucionário em que o leque de possibilidades é muito maior do que em tempos normais”, e “o que é inconcebível em tempos normais torna-se não apenas possível, mas realmente acontece” porque “As pessoas estão desorientadas e assustadas.”

***

De acordo com os apresentadores, ainda não está claro qual movimento Soros financiará a seguir, que catástrofe ele explorará ou criará para promover seus interesses ideológicos e financeiros.