FMI diz que Ucrânia precisa de US$ 40-48 bilhões para sustentar a economia em 2023

“A Ucrânia precisa de fundos entre US$ 40 bilhões e US$ 48 bilhões neste ano para que sua economia funcione”, diz Bloomberg, citando a autoridade.

De acordo com Georgieva, o FMI está trabalhando em cooperação com os Estados Unidos e a União Europeia (UE) em um programa para a Ucrânia e está apoiando o país na administração de uma “economia de guerra”.

Anteriormente, a vice-chefe do Ministério das Finanças da Ucrânia, Olga Zykova, disse que a Ucrânia precisa de assistência financeira constante de fontes externas, com uma necessidade mensal de cerca de US$ 3 bilhões (R$ 15,5 bilhões).