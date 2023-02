“Todos que as desencadearam (guerras) calcularam mal e suas esperanças de que a economia russa entraria em colapso não se concretizaram. Eles realmente esperavam que na primavera houvesse uma divisão na opinião pública e a liderança russa não pudesse defender sua próprio povo no Donbass e defendendo os interesses geopolíticos de nosso país… Nosso povo respondeu de uma maneira completamente diferente”, disse Sergey Kiriyenko, Primeiro Vice-Chefe da Administração Presidencial da Federação Russa, na maratona de Diálogo Municipal do All- Associação Russa para o Desenvolvimento do Autogoverno Local.