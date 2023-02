Arábia Saudita deseja se juntar ao BRICS e SCO – enviado – CMIO

Embaixador de Moscou no reino diz que Riad está procurando diversificar sua política externa

A Arábia Saudita tem interesse em ingressar no grupo BRICS das cinco maiores economias em desenvolvimento do mundo, bem como na Organização de Cooperação de Xangai, segundo o embaixador da Rússia no reino, Sergey Kozlov.

As cinco nações do BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – representam atualmente mais de 40% da população mundial e quase um quarto do PIB global. Enquanto isso, a Organização de Cooperação de Xangai, liderada pela China e pela Rússia, um bloco de segurança regional, inclui grandes potências como a Índia em suas fileiras.

“Como parte da diversificação da política externa do reino, a Arábia Saudita deseja ingressar em associações internacionais como a SCO e os BRICS,” Kozlov disse no domingo em entrevista à RIA Novosti.

De acordo com o embaixador, a possibilidade de adesão do país do Golfo à SCO está sendo discutida ativamente, enquanto a ideia de ingressar no BRICS está sendo considerada.

“Em geral, a vontade de [our] Parceiros sauditas para se tornarem parte integrante dessas organizações multilaterais, principalmente a SCO, parece ter uma boa perspectiva”, disse Kozlov.

No início deste ano, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse que “mais de uma dúzia” nações manifestaram interesse em entrar no grupo BRICS.

Argélia, Argentina e Irã teriam pedido para ingressar no BRICS, enquanto Bangladesh, Egito, Emirados Árabes Unidos e Uruguai são membros de seu Novo Banco de Desenvolvimento. A adesão potencial da Argentina é apoiada pela China de acordo com várias fontes.

Bahrein, Bangladesh, Indonésia, Egito, México, Nigéria, Paquistão, Sudão, Síria, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Venezuela e Zimbábue também demonstraram interesse em se tornar membros do BRICS.

